Filmfestival Oostende maakt van vijftiende editie winters filmfeest

De vijftiende editie van het Filmfestival Oostende (FFO) vindt dit jaar plaats in januari. Master van dienst is actrice en theatermaker Natali Broods. Zij kiest voor family dynamics als centrale thema. Dominique Deruddere mag met zijn gloednieuwe film ‘The Chapel’ het festival openen.

De master van het filmfestival werd donderdag bekendgemaakt in Kinepolis Oostende. Actrice en theatermaakster Natali Broods mag de honneurs waarnemen. Daarmee volgt ze Koen De bouw op. Zij kiest voor family dynamics als thema. ‘De relatie tussen leden van een familie is vaak broos. Geheimen, verlies, de komst van nieuwe personen? Het zijn maar enkele voorbeelden die de structuur en de dynamieken in de war kunnen brengen.’

The Chapel van Dominique Deruddere mag op vrijdag 27 januari het festival openen. De film vertelt het verhaal van een 22-jarige virtuoze pianiste tegen de achtergrond van de de Koningin Elisabethwedstrijd.

‘Het wordt onze eerste echte wintereditie van FFO’, zegt festivaldirecteur Peter Craeymeersch. ‘We zullen de koude wintermaand januari omarmen met een zeer warm festival. In aanloop naar de Oscars is dat een betere keuze dan september, zo hebben we meer kans om bepaalde films te programmeren.’

FFO pakt ook uit met een derde locatie. Naast de traditionele Kinepolis en het Kursaal voor De Ensors kan je nu ook terecht in Cultuurcentrum De Grote Post. Er is ook een eerbetoon aan de onlangs overleden rector van de VUB Caroline Pauwels. Zij zetelde in de raad van bestuur van het festival.