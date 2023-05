Film Fest Gent onthult ‘nieuw logo voor een nieuw tijdperk’

In oktober 2023 viert Film Fest Gent haar vijftigste verjaardag met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. De nieuwe stijl representeert de vooruitstrevende identiteit van het festival. ‘Toen we in 1974 begonnen, was het onze missie om jaarlijks een voorproefje te geven van wat cinema over de hele wereld te bieden heeft. Vandaag is dat nog steeds het hoofddoel’, zegt Programmadirecteur Wim De Witte.

Film Fest Gent is het grootste internationale filmfestival van België en staat sinds het prille begin bekend voor haar gedurfde aanbod. Daarom ontwierp Antwerps creatief bureau Mutant een ‘bold’ logo. Het zou zowel hedendaags als tijdloos zijn. De dikke letters met afgeplatte boven- en onderkant verwijzen naar de ronddraaiende beweging van een filmspoel. De vele kleuren verwijzen naar de veelkleurigheid van het festivalprogramma. ‘De nadruk op kleur en beweging in de nieuwe stijl gaan gepaard met de identiteit van het festival en zo valt die ook op in de wereld buiten donkere filmtheaters’, aldus Mutant.

Ook het befaamde paard werd onder handen genomen door Duitse illustrator, ontwerper en animator Benedikt Luft. ‘Toen Film Fest Gent en Mutant mij vroegen het paard heruit te vinden, was ik behoorlijk enthousiast. Films hebben altijd een groot deel van mijn leven uitgemaakt. Film is een van de meest interessante toegankelijke kunstvormen die bestaat’, zegt Luft. Het resultaat is een strak paard met scherpe randen en erg lange manen.

Het paardlogo verwijst naar Belgisch fysicus Joseph Plateau (1801-1883), de vader van de film. Samen met de Universiteit Gent ontwierp hij in 1832 de revolutionaire fenakistiscoop. Een toestel of een schijf met daarop stilstaande beelden, die bij het ronddraaier ervan de illusie van beweging creëren. In 1878 monteerde Eadweard Muybridge, ook wel eens ‘de vader van de film’ genoemd, zijn foto’s van een galopperend paard op het wiel van een fenakistiscoop en creërde zo de eerste film. Film Fest Gent eert elk jaar een grootheid uit de filmindustrie met de Joseph Plateau Honorary Award uitreiking.



‘Je zou kunnen denken dat een filmfestival obsoleet wordt in tijden van een overdadig filmaanbod, maar net daarom wordt de functie van een festival als curator nog belangrijker’, zegt Algemeen Directeur Marijke Vandebuerie. Film Fest Gent geeft liever kansen aan films die niet in het reguliere bioscoopcircuit verschijnen. ‘Het festival moet een gids blijven voor een kunstvorm die zich aan een snel tempo ontwikkelt, voor filmliefhebbers van alle leeftijden, curatoren en vertoners in België en daarbuiten’, vult De Witte aan.