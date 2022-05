‘Close’ van Lukas Dhont opent Film Fest Gent 2022

Close, de film van Lukas Dhont die onlangs zijn wereldpremière kende op Cannes en op lovende kritieken werd ontvangen, zal in oktober ook dienst doen als openingsfilm van Film Fest Gent.

Momenteel speelt Close van Lukas Dhont op het filmfestival van Cannes, waar de film erg positief onthaald wordt. Of de prent ook met de felbegeerde Gouden Palm gaat lopen, komen we morgen pas te weten.

In afwachting daarvan kreeg de regisseur wel al ander mooi nieuws te horen. Op 11 oktober wordt Close namelijk als openingsfilm vertoond op het 49e filmfestival van Gent.

‘Het is een voorrecht het festival te kunnen openen met deze delicate en warme film van Lukas. Als festival hebben we deze filmmaker zien groeien via zijn kortfilms en zijn debuutfilm Girl waarmee we het festival in 2018 konden openen. In deze film toont hij opnieuw zijn meesterschap in het vertellen van diepmenselijke verhalen. Net als in Girl slaagt Lukas erin met een eigen, sterke beeldtaal, ondersteund door een doeltreffende score van Valentin Hadjadj levensechte personages neer te zetten, gespeeld door een jonge beloftevolle cast. Close ontroerde ons en we kunnen niet wachten om het Belgische publiek te laten kennismaken met de film,’ aldus Wim De Witte, programmadirecteur van het Gentse filmfestival.

Het is niet de eerste keer dat Film Fest Gent opent met een film van Dhont. In 2018 deed Girl al dienst als festivalopener.