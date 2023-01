‘Close’ en ‘Zillion’ zijn grote kanshebbers op de Ensors

De films Close en Zillion zijn de grootste kanshebbers voor de Ensors, de filmprijzen die op 4 februari op het Filmfestival Oostende worden uitgereikt aan talent uit de Vlaamse audiovisuele sector. Lukas Dhont heeft met zijn tweede langspeelfilm Close veertien nominaties binnengehaald. Ook Robin Pront is met Zillion, zijn film over de gelijknamige megadiscotheek, veertien keer genomineerd. Dat meldt de organisatie achter de Ensors donderdag.

De 1.700 leden van de Ensor Academie, professionals uit film en televisie, stemden voor de beste producties van het afgelopen jaar. Er vallen Ensors te winnen in 22 categorieën, zoals beste film, fictieserie, jeugdfictie, animatie, kortfilm, documentairefilm en documentaireserie. Ook regie, scenario’s en acteerprestaties worden bekroond, evenals andere aspecten van de producties, zoals de muziek, de montage en de kostuums. Nu gaat een tweede stemronde van start, die bepaalt welke nominaties verzilverd worden.

Close en Zillion, die beide kans maken op veertien beeldjes, worden op de voet gevolgd door de film Rebel van Adil El Arbi en Bilall Fallah en de fictiereeks Roomies van Flo Van Deuren en Kato De Boeck, die beide voor elf Ensors genomineerd zijn. Verder maken onder meer de film H4Z4RD (zeven nominaties), de fictiereeks Chantal, de fictiereeks Billie vs Benjamin (beide zes nominaties), de film Nowhere en de fictiereeks Nonkels (beide vier nominaties) kans op meerdere Ensors.

In de categorie beste documentairefilm zijn A Parked Life, Kind Hearts, New pigs on the block, Onze Natuur en Why we fight? genomineerd. In de categorie beste documentaireserie dingen Chasing Beauty: perfectie te koop?, De kaping van de Pompei, Ket&Doc, Metissen van België en True Crime Belgium naar een Ensor. In de categorie beste jeugdfictie zijn #LikeMe, 3Hz, De Familie Claus 3, Hacked en Zeppos – Het Mercatorspoor in de running.

Het Gala van de Ensors gaat door op 4 februari in Kursaal Oostende.