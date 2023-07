Belgische film ‘Quitter la nuit’ geselecteerd in nevenluik filmfestival Venetië

Quitter la nuit, het langspeelfilmdebuut van de Belgische regisseur Delphine Girard, zal in première gaan op de Giornate degli Autori, een nevenluik van het vermaarde internationale filmfestival van Venetië. Dat meldt Wallonie Bruxelles Images in een persbericht.

De film, met Veerle Baetens, Selma Alaoui en Guillaume Duhesme in de hoofdrollen, draait om een nacht waarin een vrouw in gevaar contact opneemt met de politie. De weken nadien, wanneer politie en gerecht op zoek gaan naar bewijzen, blijft die nacht door de hoofden van de protagonisten spoken.

De film werd geproduceerd door Versus production met de steun van het Centre du Cinéma van de Franse Gemeenschap. ‘Quitter la nuit’ zal internationaal verdeeld worden door Playtime en in ons land door O’Brother Distribution.

Girard maakte eerder drie kortfilms: Monstre (2014), Caverne (2017) en Une sœur (2018). Voor die laatste sleepte Girard in 2020 een Oscarnominatie voor beste kortfilm in de wacht.

Op de Mostra zelf staan ook twee andere films die werden gesteund door het Centre du Cinéma op het menu: En attendant la nuit van Céliné Rouzet, deels geproduceerd in ons land, en The Green Border van Agnieszka Holland, met de Belgische actrice Joely Mbundu (Tori et Lokita).