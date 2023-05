‘Augure’ van Congolese Belg Baloji bekroond in Cannes

‘Augure’ (‘Omen’), de eerste langspeelfilm van de Belgisch-Congolese muzikant en acteur Baloji heeft de prijs ‘New Voice’ in de nevensectie Un Certain Regard gewonnen op het filmfestival van Cannes.

Dat heeft het agentschap Wallonie Bruxelles Images vrijdagavond bekendgemaakt.

Augure’ is het verhaal van Koffi (Marc Zinga). Jaren geleden werd hij door zijn moeder in Congo verstoten omdat hij tekenen van een zogenaamde zabolo vertoonde. In het Swahili betekent zabolo tovenaar/magiër maar dan wel in de pejoratieve betekenis van het woord: demon of duivel. Tegen beter weten in beslist hij om samen met zijn Belgische vriendin Alice (Lucie Debay), die zwanger is van een tweeling, naar Lubumbashi terug te keren, met als doel om zijn echtgenote aan zijn familie voor te stellen. Het stel wordt er niet meteen met open armen ontvangen. Zijn moeder en vader gunnen het koppel amper een blik. En ter plekke voelt Koffi ook aan den lijve de greep van oeroude gebruiken en hardnekkig bijgeloof op het dagelijkse leven.

Voordat hij als solo-artiest Baloji door het leven ging, was hij actief als MC Balo bij de Luikse rapformatie Starflam. Momenteel woont Baloji al enige tijd in Gent. Baloji’s kortfilm ‘Zombies’ kreeg in 2019 de Grote Prijs op het Festival voor de korte film in Oberhausen.