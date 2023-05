‘Augure’, de enige Belgische film in officiële selectie, enthousiast onthaald in Cannes

Augure (‘Omen‘), de eerste langspeelfim van de Belgisch-Congolese muzikant en acteur Baloji, is maandag op het filmfestival van Cannes enthousiast ontvangen. ‘Augure’ maakt als enige Belgische film deel uit van ‘Un Certain Regard’, de belangrijkste nevensectie van het festival dat een podium geeft aan aanstormend talent.

Baloji’s eerste lange film maakt ook kans op de Camera d’Or, de prestigieuze prijs voor het beste debuut.

Augure is het even hallucinante als surrealistische verhaal van Koffi (Marc Zinga). Jaren geleden werd hij door zijn moeder in Congo verstoten omdat hij tekenen van een zogenaamde zabolo vertoonde. In het Swahili betekent zabolo tovenaar/magiër maar dan wel in de pejoratieve betekenis van het woord: demon/duivel als het ware.

Tegen beter weten in beslist hij om rond Pasen samen met zijn Belgische vriendin Alice (Lucie Debay), die zwanger is van een tweeling, naar Lubumbashi terug te keren, met als doel om zijn echtgenote aan zijn familie voor te stellen. En om een schuld af te lossen? Het stel wordt er niet meteen met open armen ontvangen. Zijn moeder noch zijn vader gunnen het koppel amper een blik waardig. En ter plekke voelt Koffi ook aan den lijve de greep van oeroude gebruiken en hardnekkig bijgeloof op het dagelijkse leven.

Aan de hand van vier belangrijke personages gidst Baloji, een Belgische regisseur met Afrikaanse roots, ons door een weinig bekend Congo met tal van gebruiken, een mix van magie en bijgeloof. Dat levert tal van magisch-realistische taferelen, maskerades en carnavaleske parades op, een fantasmagorie op zijn Afrikaans.

Voordat hij als solo-artiest Baloji door het leven ging, was hij actief als MC Balo bij de Luikse rapformatie Starflam. Momenteel woont Baloji al enige tijd in Gent.

Baloji’s kortfilm Zombies kreeg in 2019 de Grote Prijs op het gerenommeerde Festival voor de korte film in Oberhausen.

Baloji regisseerde niet alleen Augure, hij schreef ook het scenario, hij was de artdirector en deed de kostumering. Dat zijn uitermate belangrijke parameters in de film.

De film kostte om en bij 1 miljoen euro en werd in 23 dagen opgenomen, op 18 verschillende locaties voor 94 scènes.

Wrong Men produceerde de film en ‘Augure’ kon ook rekenen op steun van Serendipity, de VRT (Canvas), het Nederlandse Filmfonds en de Democratische Republiek Congo. Grote afwezige hier is het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) dat Baloji’s project tot viermaal toe voor subsidie afwees.

Een hypernerveuze Baloji verwelkomde het publiek op de wereldpremière in Cannes: ‘De film gaat over de relatie ouder en kind. Ik ben nieuwsgierig hoe mijn dochter zal reageren. Ze gaat de film nu meteen ontdekken’, zei hij.