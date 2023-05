‘Anatomie d’une Chute’ wint Gouden Palm in Cannes

De Gouden Palm op het filmfestival van Cannes gaat dit jaar naar de Franse film ‘Anatomie d’une Chute’ van Justine Triet.

Dat maakte de jury onder voorzitterschap van Ruben Ostlund zaterdagavond bekend.

De film vertelt het verhaal van een schrijfster die wordt gearresteerd voor moord nadat haar man in de sneeuw onder mysterieuze omstandigheden overlijdt. Ze probeert tijdens het proces haar onschuld te bewijzen. Triet regisseerde, maar schreef ook mee aan het verhaal.

De lange weg van Justine Triet, van mislukte schilder tot kandidaat voor de Gouden Palm Een portret van Justine Triet uit 2019.

Het is nog maar de derde keer in de geschiedenis van het filmfestival dat een vrouw de hoofdprijs wegkaapt. Gingen haar voor: Jane Campion in 1993 met ‘The Piano’ en Julia Ducournau in 2021 met ‘Titane’, een Frans-Belgische coproductie. Dit jaar deden er trouwens een recordaantal (7) vrouwelijke regisseurs mee in de officiële competitie.

De Grand Prix werd zaterdagavond uitgekeerd aan ‘The Zone of Interest’ van Jonathan Glazer. Vorig jaar won de Belgische film ‘Close’ deze onderscheiding. De prijs van de Jury was voor de Finse regisseur Aki Kaurismäki, met zijn werk ‘Fallen Leaves’. De Turkse Merve Dizdar (About Dry Grasses) won de prijs voor beste actrice , terwijl de Japanner Koji Yakusho voor zijn rol in ‘Perfect Days’ beloond werd als beste acteur. Beste scenario was voor ‘Monster’ van Hirokazu Koreeda.