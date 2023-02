‘Everything Everywhere All at Once’ grote winnaar bij SAG Awards

De film Everything Everywhere All at Once heeft de belangrijkste prijs gewonnen bij de Screen Actors Guild (SAG) Awards, de prijzen die worden uitgereikt door de vereniging van Hollywoodacteurs. Dat evenement geldt als een belangrijke voorspeller voor succes bij de Oscars in maart. De film over een Chinees-Amerikaanse wasserette-eigenares die worstelt om haar belastingen te betalen ging er ook vandoor met drie acteerprijzen.

De vrouwelijke hoofdrolspeelster in Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh, de mannelijke bijrolspeler Ke Huy Quan en de vrouwelijke bijrolspeelster Jamie Lee Curtis vielen in de prijzen. Yeoh nam haar prijs in tranen in ontvangst. ‘Dit is niet alleen voor mij. Dit is voor elk klein meisje dat op mij lijkt’, zei de Maleisische Yeoh.

Quan, een voormalig kindster die het acteren jaren geleden al tijdelijk had opgegeven, benadrukte dat hij de eerste Aziatisch-Amerikaanse acteur was die won in zijn categorie. ‘Toen ik stopte met acteren was dat omdat er zo weinig mogelijkheden waren,’ zei hij in zijn speech. ‘Het landschap ziet er nu zo anders uit dan vroeger. Dank aan iedereen in de zaal die heeft bijgedragen aan deze veranderingen.’

Brendan Fraser won de prijs voor beste mannelijke filmacteur voor zijn rol in The Whale.

In de televisiecategorieën viel de cast van Abbott Elementary in de prijzen. De mockumentary over leraren op een slecht gefinancierde school in Philadelphia won in de categorie beste komedie. De cast van The White Lotus kreeg de prijs voor beste drama voor het tweede seizoen van de serie. Dat seizoen speelt zich af in Italië en gaat over rijke vakantiegangers en het personeel dat hen bedient in een chique resort. Eén van de hoofdrolspelers uit de serie, Jennifer Coolidge, won ook de prijs voor beste actrice in een dramaserie.