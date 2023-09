En toen gingen Roodkapje en Assepoester samen naar het bal

Alles wat u moet weten over Once Upon a Crime, een Japanse sprookjesversie van Knives Out die sinds kort te zien is op Netflix.

Twee sprookjes worden samengevoegd

Dankzij de vele live-actionremakes van klassieke Disneyfilms zijn sprookjesfiguren al jarenlang weer een vaste waarde in onze cinemazalen. Dat hebben ze in Japan ook opgemerkt. In Once Upon a Crime worden twee sprookjes op nogal atypische wijze samen gegooid. Onderweg naar haar grootmoeder komt Roodkapje Assepoester tegen, die haar huisdier aan het begraven is. Haar lievelingsduif is namelijk net op brutale wijze vermoord door haar kwaadaardige stiefzus. Terwijl de twee zitten te keuvelen, komen er niet één maar twee tovenaressen langs om hun te vertellen dat prins Gilbert die avond een bal organiseert. Wat volgt is het klassieke sprookje van Assepoester, inclusief glazen muiltjes en een pompoen die tot koets wordt omgetoverd, maar dan met Roodkapje erbij. Alleen: onderweg naar het bal stoot het gezelschap op het lijk van de bekende stylist Hans, dat ze beslissen te verbergen omdat een moordonderzoek het bal wel eens in duigen zou kunnen doen vallen. Daarover:

Er is goed naar Knives Out gekeken

Once Upon a Crime blijkt niet enkel een komisch sprookje te zijn, maar ook een moordmysterie, met een speurende Roodkapje die dezelfde rol vervult als Daniel Craig in Knives Out. De manier waarop whodunit en komedie worden verweven, doet meteen denken aan Rian Johnsons succesvolle franchise. Zelfs de manier waarop de klassenmaatschappij op de korrel wordt genomen, lijkt rechtstreeks uit Knives Out geplukt te zijn. In het koninkrijk van Once Upon a Crime moet alles mooi en edel zijn en worden ‘smerige, arme’ mensen als Assepoester uit de maatschappij geweerd. Dankzij de Japanse sprookjesfiguren ligt de WTF-factor in deze film net iets hoger dan in Knives Out.

De regisseur heeft een interessant palmares

Dat de humor in Once Upon a Crime soms nogal cru en atypisch is, hoeft niet te verbazen wanneer u in het oeuvre van regisseur Yuichi Fukuda duikt. Zo is Hentai Kamen: Forbidden Super Hero een film over een superheld die geen masker, maar vrouwenslipjes over zijn hoofd trekt. Ook Wotakoi: Love is Hard for Otaku, een musical over twee supernerds die hun liefde voor elkaar moeten verbergen, lijkt ons voer voor een amusante filmavond.

De film zal u ook aan Cats doen denken

In Once Upon a Crime doet geen antropomorfe kat mee, maar wel een tot mens omgetoverde muis. De bevreemdende cgi waarmee ‘Paul’ tot leven gewekt wordt, zal minstens even lang door onze nachtmerries spoken als de menskatten die van Cats enkele jaren geleden een instant cultklassieker maakten.