De veel te lange aanloop naar de Jennifer Coolidge Renaissance

Niemand zegt zo mooi ‘hi’.

1993

Jennifer Coolidge maakt haar televisiedebuut in Seinfeld als Jodi, een masseuse die weigert om haar nieuwe lief Jerry een massage te geven. Een rol die ze naar eigen zeggen kreeg dankzij ‘een cv vol leugens’.

1999

Coolidge wordt de ultieme milf dankzij haar rol als Stiflers moeder in American Pie, het personage dat haar het langst blijft achtervolgen. Al hoor je Coolidge niet klagen. ‘Ik heb veel mooie dingen overgehouden aan American Pie. Zo’n tweehonderd mensen met wie ik anders nooit naar bed zou zijn geweest, bijvoorbeeld.’



2001

De release van Legally Blonde, waarin Coolidge de naïeve schoonheidsspecialiste Paulette speelt. Een bijrol, maar wel eentje met een grote popculturele impact dankzij haar unieke timing, de befaamde bend-and-snapversiermethode en oneliners als ‘you look like the Fourth of July, makes me want a hotdog real bad’.

2018

Ariana Grande zet tijdens The Tonight Show Starring Jimmy Fallon een puike imitatie van Coolidge neer, waarna de twee elkaar beginnen te DM’en en Coolidge haar rol uit Legally Blonde herneemt in de videoclip bij Thank U, Next. Het begin van de renaissance, achteraf gezien.

2020

Coolidge mag in de wraakthriller Promising Young Woman een heel andere kant laten zien als de bezorgde mama van Carey Mulligans personage.

Maart 2021

Een video van acht seconden waarin Coolidge ‘hi’ zegt, gaat viraal. ‘Did This Video of Jennifer Coolidge Saying “Hi” Save My Life? No. But … Maybe’, kopt Vulture.

Juli 2021

The White Lotus verschijnt en wordt een hit onder fans en critici. Coolidge groeit uit tot de fanfavoriet als de emotionele, onstabiele en chaotische Tanya, volgens zowat iedereen de rol van haar leven.

Oktober 2021

Paper Magazine dropt een filmpje van Coolidge die in cottagecore-outfit tussen schapen danst, hout hakt, harp speelt en in een pot plantaardige melk roert.

September 2022

Coolidge wint op haar 61e haar eerste Emmy, wordt tijdens haar bedankspeech onderbroken door Hit the Road Jack en begint dan maar een dansje te doen, tot groot jolijt van het internet.

Oktober 2022

Afgaand op de trailer van Shotgun Wedding, een romcom annex heistfilm met J. Lo, blijkt Coolidge nogal bedreven met vuurwapens. Fans eisen dat ze de nieuwe James Bond wordt.

Later in oktober 2022

The Watcher, de nieuwe Netflixreeks van Ryan Murphy, verschijnt. Coolidge steelt de show als Karen, een vloekende, ietwat angstaanjagende makelaar die haar naam niet gestolen heeft.



Nog later in oktober 2022

Coolidge mag opnieuw hotelpersoneel een zenuwinzinking bezorgen in het tweede seizoen van The White Lotus.