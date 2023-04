De redactieraad: wat is uw favoriete sportfilm?

Met Leeuwin en Baghdad Messi verschijnen deze week twee films over voetbal in de bioscoop. Daarom buigt de Knack Focus-redactie zich over de vraag:

Tine Hens (tv-redacteur) – Baghdad Messi

De gelauwerde kortfilm waarop de langspeler is gebaseerd. Ik associeer voetbal vooral met belachelijk hoge lonen en snelle wagens die sporthallen in vliegen, maar regisseur Sahim Omar Kalifa toonde me dat het ook anders kan. Voor de elfjarige Hamoudi is de sport van levensbelang en een reden om te blijven dromen.



Jozefien Wouters (redacteur) – Team Spirit

Ik heb weinig met sport, maar des te meer met noughtiesthemesongs. Vooral als ze van Kempische popgodinnen zoals Natalia komen.

Niels Ruëll (filmredacteur) – Rocky

De boksfilm der boksfilms. Er zijn misschien betere sportdrama’s gemaakt, maar de originele Rocky was een blauwdruk voor het genre. Alleen al omwille van de iconische trainingsmontage waarin Sylvester Stallone langs het water loopt, tegen vleeshompen bokst en de trappen van het Philadelphia Museum of Art op rent. Een cliché dat je intussen in elke sportfilm terugvindt.



Milena Maenhaut (eindredacteur) – Bring It On

Geen doorsnee sportfilm, maar wel eentje die zijn tijd ver vooruit was. Omdat het voor de verandering eens níét over mannen gaat en er lang lacherig werd gedaan over cheerleading. (Volkomen onterecht: ik zie voetballers of basketters zelden pirouettes in de lucht doen.) Maar vooral omdat de tienerfilm drieëntwintig jaar geleden al thema’s als wit privilege en culturele toe-eigening aansneed. Bonuspunten voor de croptops en haarbanden.



Wouter Haemers (vormgever) – Free Solo

Een documentaire over Alex Honnold, die in 2017 in zijn eentje, zonder touwen en in nog geen vier uur tijd El Capitan beklom, zowat de meest uitdagende rotswand voor klimmers. Ter vergelijking: Tom Waes deed er in Tomtesterom twee dagen over mét beveiliging. Wat enigszins verklaart waarom ik de hele docu lang ‘zot, dat kan niet!’ naar mijn scherm zat te roepen.



Kris Jacobs (eindredacteur) – BASEketball

South Park-bedenkers Trey Parker en Matt Stone spelen twee luieriken die per ongeluk een nieuwe sporthype uitvinden: een combinatie van baseball en basketbal waarbij je zo min mogelijk moet bewegen en zo veel mogelijk bier mag zuipen. Een dwaze ventenfilm dus, maar wel een héél amusante. Fijn detail: de sport werd in de jaren tachtig écht uitgevonden door regisseur David Zucker, tevens de man achter The Naked Gun.



Tobias Cobbaert (webredacteur) – Redline

Ik vind sport verschrikkelijk saai en ik heb geen rijbewijs. Auto’s die om het snelst de finish bereiken: ik snap daar dus niks van. Tenzij de race plaatsvindt in een bizarre scifiwereld waarin mensen en hondachtige aliens tegen 300 kilometer per uur door de straten scheuren en raketten op elkaar afvuren, zoals in deze Japanse animatiefilm.



Michael Ilegems (coördinator) – Space Jam

Air, The Last Dance: Michael Jordan is weer overal, maar de rol van zijn leven blijft toch die in Space Jam. De film die mijn jeugd samenvat. Ik sportte veel, was verzot op Looney Tunes en Bill Murray is mijn lievelingsacteur, vooral als hij zichzelf speelt. Alvast mijn oprechte excuses aan iedereen die nu dagenlang met I Believe I Can Fly in zijn hoofd zit.