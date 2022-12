‘’Cocaine Bear’ is gedoemd om tegen te vallen, maar de trailer was alles’

Geert Zagers sluit af met één ding dat hem dit jaar fascineerde.

Er zat één beer in The Bear en er zaten meerdere beren in R.M.N. Andrea Arnold draaide met Cow een film over een koe. Er werden games gemaakt over poezen (Stray) en geiten (Goat Simulator 3). Maar hét beest van het jaar had 2022 voor december opgespaard. Begin deze maand verscheen namelijk de trailer van Cocaine Bear, en die is alles wat u zich daarbij voorstelt. Tenminste, als u zich nu een bruine beer op 35 kilogram cocaïne aan het voorstellen bent.

Ik wil dat zien.

U wilt dat zien.

Iedereen wil dat zien.

In zijn eerste trailer lijkt Cocaine Bear voornamelijk één boodschap te willen overbrengen: ‘Ja, dit is een film over een beer op cocaïne.’ Binnen de minuut zien we een beer een kilo cocaïne opeten. ‘Let’s see what kind of effect that has on him’, zegt Isiah Whitlock Jr. (Clay ‘Shiiiiiiit’ Davis uit The Wire). Dertig seconden later wordt Mitchell uit Modern Family verscheurd in een boom. ‘The bear. It fucking did cocaine’, zegt één personage. ‘A bear did cocaine!’ Waarna een voice-over het nog eens samenvat: ‘Apex predator. High on cocaine. Out of its mind.’

Cocaine Bear is waargebeurd. Of toch waargebeurderig genoeg om voor waargebeurd te kunnen passeren.

Maakt het nog beter: Cocaine Bear is waargebeurd. Of toch waargebeurderig genoeg om voor waargebeurd te kunnen passeren. In 1985 dumpte een drugsmokkelaar vanuit een vliegtuig een duffelbag met cocaïne boven een woud in de Amerikaanse staat Georgia. Drie maanden later werd in datzelfde bos een dode beer aangetroffen, omgeven door lege verpakkingen. Een patholoog stelde vast dat de beer 35 kilo cocaïne had opgegeten en was overleden. Pablo Escobear, zoals de beer ging heten, waarvoor hulde, werd vervolgens opgezet en eindigde als toeristische attractie in de Kentucky Fun Mall in Kentucky.

Een tikje somber, al bij al, maar Cocaine Bear lijkt het verhaal een andere richting uit te stuwen, als we op de trailer mogen afgaan. Er zit een shot van een beer op cocaïne boven aan een dubbele waterval. Er zit een achteloos koppel dagtrippers in die het vermoedelijk niet zullen halen. Ice Cube doet mee. Ray Liotta doet mee, in een van zijn laatste rollen. En alles speelt zich af op de tonen van White Lines (Don’t Do It) van Melle Mel. Op het hoogtepunt van het nummer – ‘Get higher baby! Get higher baby! And don’t ever come down!’ – zien we een beer in slow-motion in een wegvluchtende ambulance springen, om precies op de bass drop te landen.

Tien op tien. Perfecte uitvoering, geen verdere opmerkingen.

De film verschijnt in februari van volgend jaar. Ik weet het wel. Cocaine Bear is gedoemd om tegen te vallen. Goede trailers zijn bijna altijd een teleurstelling. Sowieso kan geen film evenaren wat er in je hoofd gebeurt als de woorden ‘cocaine’ en ‘bear’ samenkomen. Maar eigenlijk doet dat er niet toe. De trailer was alles.

Meer heb je soms niet nodig.