‘Close’ wint prijs van de Unie van de Filmkritiek

De professionele filmcritici van de Unie van de Filmkritiek (UFK) hebben de Cavens-award – de prijs voor de Beste Belgische film van het jaar – toegekend aan ‘Close’ van de Gentse scenarist/regisseur Lukas Dhont.

‘Close’ ging eerder dit jaar in wereldpremière op het Festival van Cannes en sleepte er de Grand Prix van de Jury in de wacht. Sindsdien legde Dhonts tweede langspeelfilm een glansrijk parcours af met bekroningen op tal van buitenlandse filmfestivals. ‘Close’ is de Belgische Oscarinzending en eerder raakte al bekend dat de film is genomineerd voor een Golden Globe in de categorie Beste niet-Engelstalige film.

De unie van de filmkritiek prijst speciaal ‘de empathische manier waarop de cineast een sensitief en ontroerend beeld’ schetst van de vriendschap tussen twee opgroeiende jongeren en vindt ‘Close’ ‘fragiele cinema van het allerhoogste niveau’.

Begin volgend jaar kent de UFK ook zijn jaarlijkse Grote Prijs toe en het is niet ondenkbaar dat Dhonts aangrijpende tweede prent de hoogste onderscheiding binnenhaalt, althans volgens voorzitter Marc Bussens.