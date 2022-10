‘Close’ wint hoofdprijs op Hamptons Film Festival in VS

De film ‘Close’ van Lukas Dhont heeft in de nacht van zaterdag op zondag de hoofdprijs gewonnen op het 30ste Hamptons Film Festival in de Verenigde Staten. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zondagochtend.

Met het winnen van de hoofdprijs, de Award for Best Narrative Feature, op het Hamptons International Film Festival toont ‘Close’ volgens het VAF dat ook de VS valt voor het verhaal van Remi en Leo. De jury werd dit jaar voorgezeten door Rajendra Roy, hoofdcurator voor film van het New Yorkse Museum of Modern Art (MoMA) die ook zetelt in het International Film Executive Committee van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), de organisatie achter de Oscars.

‘Ons team voelt zich ongelooflijk vereerd om dit jaar de hoofdprijs van het Hamptons Film Festival te mogen ontvangen’, verklaarde Lukas Dhont in een eerste reactie vanop het filmfestival.

Bijna in de bioscoop

‘Close’ viel ook al op tal van andere festivals in de prijzen, zoals op het Cannes Film Festival, het Cinefest Mikolc in Hongarije; het Europees Filmfestival in het Servische Palic met de Publieksprijs; het Sydney Film Festival met de Prijs van de Beste Film; Film Fest Hamburg met de Art Cinema Award; en het Norwegian International Film Festival in Haugesund met de Critics Award op. Daarnaast is de film van Dhont genomineerd voor de European University Film Award en staat de film op de shortlist voor de European Film Awards.

Op 2 november brengt Lumière de film uit in de Belgische bioscopen.