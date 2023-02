‘Close’ grijpt naast César, Bouli Lanners en Virginie Efira winnen wel

De film ‘Close’ van de Gentenaar Lukas Dhont heeft vrijdagavond in Parijs naast de César voor beste buitenlandse film gegrepen. De prijs ging naar de Spaanse film ‘As bestas’. De Belgische acteur Bouli Lanners en actrice Virginie Efira werden wel bekroond met een César. De Frans-Belgische film ‘La Nuit du 12’ is vrijdagavond de grote winnaar geworden van de Césars. De speelfilm won zes prijzen, waaronder die voor beste film.

‘La Nuit du 12’ gaat over een moordzaak op een jonge vrouw in de Franse Alpen. Ondanks de vele verhoren komen de speurders de dader niet op het spoor. De onmacht en frustratie beginnen hun tol te eisen en de zaak laat hen niet meer los.

De Spaanse thriller ‘As Bestas’ had eerder al negen prijzen weggekaapt bij de Goyas, de Spaanse filmprijzen. De film is gebaseerd op het een waargebeurd verhaal van een Nederlandse boer die zich samen met zijn vrouw vestigt in een verlaten dorpje maar in conflict geraakt met de buren. Andere genomineerden in de categorie waren ‘The Cairo Conspiracy’, ‘Eo’ en ‘Triangle of Sadness’ ‘Close’ van Lukas Dhont grijpt dus naast de prijs. Dhonts speelfilmdebuut ‘Girl’ was in 2019 ook genomineerd voor een César. ‘Close’ won eerder wel al de Ensor voor beste film en een hele reeks buitenlandse filmprijzen.

De laatste Vlaamse winnaar op de Césars was ‘The Broken Circle Breakdown’ van Felix van Groeningen in 2014, toen ook genomineerd voor een Oscar. De Belgische acteur Bouli Lanners ging wel met een Cézar aan de haal. In de categorie beste bijrol kreeg de Luikenaar de prijs voor zijn rol in de Belgisch-Franse coproductie ‘La Nuit du 12’, een thriller over het onmogelijke onderzoek naar een moord op een vrouw. De Fransman Dominik Moll, die de film regisseerde, werd eveneens bekroond met een Cézar.

Ook de Belgische actrice Virginie Efira ging met een beeldje aan de haal. In de categorie beste actrice kreeg zij de onderscheiding voor haar rol in ‘Revoir Paris’, een film over een aanslag in een Parijse brasserie. “De film is eerlijk, mooi en troostend”, aldus de actrice, die de prijs opdroeg aan de regisseur van de film Alice Winocour en “alle andere regisseurs die met haar hebben samengewerkt”. De 48ste César-uitreiking vond plaats in Parijs, maar werd even ontsierd door een actie van milieugroepering Dernière Rénovation, die het podium betrad. De groep had vorig jaar ook al voor ophef gezorgd tijdens de Ronde van Frankrijk en Roland Garros