‘Close’ genomineerd voor vier European Film Awards

Close is genomineerd voor vier European Film Awards. Dat heeft de European Film Academy dinsdag bekendgemaakt. De film van Lukas Dhont is genomineerd in de categorieën Beste Film, Beste Regie, Beste Acteerprestatie (voor Eden Dambrine) en Beste Scenario.

De European Film Awards worden sinds 1988 elk jaar uitgereikt door de European Film Academy en zijn de belangrijkste filmprijzen voor de Europese filmindustrie. De komende weken kunnen de 4.400 leden van de European Film Academy hun stem uitbrengen voor de genomineerde films. Op zaterdag 10 december worden de winnaars bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking, die dit jaar in Reykjavík zal plaatsvinden.

Net als Lukas Dhonts speelfilmdebuut Girl in 2018 ging Close dit jaar in wereldpremière op het Festival van Cannes, waar hij bekroond werd met de Grand Prix van de Jury. Sindsdien loopt het internationaal als een trein voor Dhonts tweede speelfilm.

In september werd Close als Belgische Oscarinzending geselecteerd en in oktober was de film de officiële opener van Film Fest Gent. Vorige week raakte bekend dat de film als allereerste productie in de geschiedenis van de Vlaamse film genomineerd is voor een British Independent Film Award (BIFA).

Eerder werd de film ook al genomineerd voor de European University Film Award. Lumière bracht de film vorige week uit in België en Nederland. Close kwam tot stand met de steun van het VAF/Filmfonds.