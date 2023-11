Britse komiek Russell Brand in VS aangeklaagd om grensoverschrijdend gedrag

De Britse komiek Russell Brand is in de Verenigde Staten aangeklaagd om grensoverschrijdend gedrag dat in 2010 op een filmset plaats zou hebben gevonden. Een vrouwelijk slachtoffer eist een schadevergoeding. In Groot-Brittannië loopt er al een onderzoek naar de 48-jarige Brand om mogelijk seksueel misbruik.

De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt dat het incident plaatsvond op de set van de romantische komedie Arthur, waarin Brand de hoofdrol vertolkte en zij een figurantenrol had. Op zeker moment zou Brand ongevraagd en in het bijzijn van medewerkers van de filmset zijn geslachtsdeel aan haar hebben laten zien. Dat gebeurde volgens de aanklaagster in het beroemde restaurant Le Cirque in Manhattan. Volgens de aanklacht volgde Brand de vrouw later op de dag naar het toilet, waar hij zijn broek naar beneden trok en haar dwong orale seks met hem te hebben. Dat zou zijn gebeurd terwijl een medewerker van de producent buiten stond om de deur te bewaken. Ook Warner Bros Pictures en andere bedrijven die betrokken waren bij de productie van de film worden door de vrouw aangeklaagd.

De vrouw zegt dat ze ernstige psychologische schade aan het seksueel grensoverschrijdende gedrag heeft overgehouden. Omdat ze nog altijd in de filmindustrie werkt, wil ze niet bij naam genoemd worden. Ze eist een schadevergoeding, het bedrag is onbekend. Brand reageerde nog niet op de aantijgingen. Naar aanleiding van de controverse rond zijn persoon in het Verenigd Koninkrijk verklaarde hij wel al dat alle seksuele contact dat hij had steeds op vrijwillige basis plaatsvond. Bij de Londense politie zijn meerdere meldingen binnengelopen over grensoverschrijdend gedrag van de komiek, bleek eerder dit najaar.