De Britse actrice Glenda Jackson is overleden na een kort ziekbed. Ze werd 87. Dat heeft haar agent donderdag laten weten. Jackson won twee keer een Oscar voor beste actrice. Ze was ook parlementslid voor de Labourpartij.

Jackson sleepte een Oscar in de wacht voor haar acteerprestaties in Women in Love (Ken Russell, 1970) en A Touch of Class (Melvin Frank, 1973).

Jackson overleed bij haar thuis in Blackheath, een wijk in Londen.