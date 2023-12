Britse acteur Tom Wilkinson (75), bekend van ‘The Full Monty’, overleden

De Britse acteur Tom Wilkinson is zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. Wilkinson is onder meer bekend van zijn rol in de film “The Full Monty” over een groep werkloze Britse staalarbeiders die aan de slag gaan als strippers.

‘Het is met grote droefheid dat de familie van Tom Wilkinson laat weten dat hij plots thuis gestorven is op 30 december’, klinkt het in een mededeling.

De acteur sleepte tijdens zijn carrière heel wat prijzen in de wacht en ontving twee Oscar-nominaties voor zijn rollen in The Bedroom in 2001 en Michael Clayton in 2007.