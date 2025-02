Bridget Jones is gek van de toyboy (en ze is niet de enige)

In de vierde Bridget Jones-film blijkt Renée Zellweger wel een groen blaadje te lusten. En ze is lang niet alleen.



Hayes (24) en Solène (40) uit The Idea of You (Nu op Prime)

De age gap-romcom die vorig jaar de trend leven inblies. Anne Hathaway speelt Solène, een galerie-eigenares uit Los Angeles die op de toiletten van Coachella de 24-jarige zanger van boyband August Moon tegen het lijf loopt. De flick zou losjes gebaseerd zijn op fanfictie over Harry Styles, die in het verleden met de tien jaar oudere vrouw Olivia Wilde datete. Spoiler: deze film loopt beter af.



Thomas (30) en Bonmamie (80+) uit Knokke Off (Nu op Streamz)

Als we een les kunnen leren uit de seizoensfinale van Knokke off 2, dan is het dat de Vandaels altijd aan het langste eind trekken. En dat als je als toyboy (Aimé Claeys) een tachtiger (Viviane De Muynck) huwt voor haar fortuin, je best iets omzichtiger te werk gaat dan al na de eerste huwelijksnacht een kussen in haar gezicht te duwen. ‘Ik ben toch maar lekker gebeft geweest’, verzuchtte Bonmamie. Dan heeft toch íémand in Knokke een goede tijd gehad.



Samuel (25) en Romy (49) uit Babygirl (Nu in de cinema)

De meest sexy toyboy-cougarverhouding in dit lijstje gaat over Samuel, een 25-jarige stagiair die CEO Romy (Nicole Kidman) verleidt tot een kantooraffaire en haar vervolgens in de hoek laat staan. Of zoals regisseuse Halina Reijn het in dit blad stelde: ‘Een oudere vrouw met heel veel macht zegt tegen een jongere man zonder macht: ik wil je babygirl zijn.’ Babygirl speelt met de verwachtingen van het patriarchaat, en keert die op de meest kinky manier om.



Gene (25+) en Lee (50+) uit Queer (Vanaf 26.02 in de cinema)

Na Call Me by Your Name komt regisseur Luca Guadagnino opnieuw met een gay romance met een leeftijdsverschil. Dit keer gaat het om een filmadaptatie van een roman van William S. Burroughs, waarin Lee (gespeeld door de 56-jarige Daniel Craig) geobsedeerd raakt door Gene (de 31-jarige Drew Starkey). Samen trekken ze op een met drugs gelardeerde roadtrip naar Zuid-Amerika. Droomachtig mooi, maar intriest.



Roxster (29) en Bridget Jones (51) uit Mad About The Boy (Nu in de cinema)

Waar is Colin Firth, vraagt u zich af? Uit de gelijknamige roman uit 2013 weten we dat Bridget Jones’ droomvent een tragische dood stierf na een ongeluk met een landmijn in Soedan. In tegenstelling tot Daniel Cleaver (Hugh Grant) die in Bridget Jones’s Baby (de film) stierf na een vliegtuigcrash, maar een jaar later toch springlevend teruggevonden werd. Om maar te zeggen: ook als 51-jarige weduwe en moeder is het liefdesleven van Bridget Jones nog steeds een puinhoop. Wie de Netflixreeks One Day zag, begrijpt waarom een ontmoeting met de 29-jarige Roxster (Leo Woodall en zijn puppyoogjes) de zaken complexer maakt.