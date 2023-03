Bouli Lanners en Lukas Dhont grote winnaars van Franstalige filmprijzen

Bouli Lanners en Lukas Dhont zijn de grote winnaars van de twaalfde editie van de Magritte du Cinéma, de Franstalige filmprijzen in België.

‘Nobody has to know’ van Lanners werd zaterdagavond in het Théâtre National Wallonie-Bruxelles in Brussel uitgeroepen als beste film. De prent nam het in die categorie op tegen ‘Animals’ van Nabil Ben Yadir, ‘La ruche’ van Christophe Hermans, ‘Rien à foutre’ van Julie Lecoustre en Emmanuel Marre en ‘Tori et Lokita’ van de broers Dardenne. Lanners mocht verder nog het podium op als beste regisseur voor ‘Nobody has to know’ én als beste acteur voor zijn rol in “La nuit du 12” van Dominik Moll.

Ook Lukas Dhont, vooraf een van de favorieten, viel stevig in de prijzen. Zijn film ‘Close’, de Belgische inzending voor de Oscars, kon zeven van de tien nominaties verzilveren, namelijk in de categorieën beste Vlaamse film, beste origineel scenario of bewerking, beste actrice in een bijrol (voor Emilie Dequenne), beste acteur in een bijrol (voor Igor Van Dessel), beste mannelijke belofte (voor Eden Dambrine), beste cinematografie en beste production design.