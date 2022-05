Bijl uit ‘The Shining’ verkocht voor ruim 166.000 euro

De bijl die Jack Nicholson in de filmklassieker “The Shining” hanteert, is voor heel wat geld verkocht. Volgens entertainmentwebsite TMZ bracht de bijl op een veiling 175.000 dollar (ruim 166.000 euro) op.

The Shining (1980) is de verfilming van het beroemde boek van Stephen King over een schrijver (gespeeld door Jack Nicholson) die in een afgelegen hotel in de bergen langzaam maar zeker gek wordt. In een scène splijt Nicholson met een bijl een deur doormidden, waarna hij de iconische zin ‘Here’s Johnny’ zegt.

De bijl werd te koop aangeboden door het veilinghuis Gotta Have Rock and Roll. Het voorwerp was in een speciaal frame geplaatst, samen met enkele foto’s van de film. Volgens het veilinghuis is de bijl in goede staat.