Belgische kortfilm ‘The Fruit Tree’ mag naar Venetië

De kortfilm The Fruit Tree van de Belgische filmmaker Isabelle Tollenaere is geselecteerd voor de 79ste editie van het Filmfestival van Venetië, dat plaatsvindt van 31 augustus tot 10 september. Dat heeft de festivalorganisatie dinsdag bekendgemaakt. De film gaat er in wereldpremière als deel van de de Orizzonti-competitie voor vernieuwende internationale kortfilms.

In The Fruit Tree dwaalt een jonge vrouw, Sharleece, door een huis dat te huur staat in het slaperige woestijnstadje waar ze woont, California City. Uit het raam kijken roept onverwachte herinneringen op aan het huis uit haar kinderjaren in Los Angeles. Het verhaal borduurt voort op een scène uit Victoria, de documentaire die Isabelle Tollenaere in 2019 samen met Sofie Benoot en Liesbeth De Ceulaer draaide en die in 2020 mee geselecteerd werd voor het Filmfestival van Berlijn.

Tollenaere schreef niet alleen het verhaal, maar regisseerde het ook. Ze verzorgde ook de fotografie, in samenwerking met Grimm Vandekerckhove. Producenten zijn Hans Everaert en Bo De Group voor Menuetto (La Civil, De acht bergen). The Fruit Tree kwam tot stand met de steun van het VAF/Filmfonds van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon.