 Belgische actrice Emilie Dequenne (‘Close’) overleden

De Belgische actrice Emilie Dequenne (‘Rosetta’, ‘Close’) is zondag op 43-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar familie en agent gemeld aan het Franse persagentschap AFP. Ze is gestorven aan de gevolgen van een zeldzame kanker in het Gustave Roussy ziekenhuis in de Franse hoofdstad Parijs.

In Vlaanderen was Dequenne vooral gekend voor ‘Close’ van Lukas Dhont uit 2022, waarin ze de moeder van Rémi, de beste vriend van het hoofdpersonage, vertolkt. Dequenne speelde in bijna vijftig films en viel meermaals in de prijzen: op het Filmfestival van Cannes, de Magritte du Cinéma voor de Franstalige Belgische film en de César du cinéma voor de Franse film.

Dequenne werd op 29 augustus 1981 geboren in het Henegouwse Beloeil. Als zeventienjarige zette ze haar eerste stappen op het witte doek in ‘Rosetta’, een film van de broers Jean-Pierre en Luc Dardenne uit 1999. Op het Filmfestival van Cannes werd de film bekroond met de Gouden Palm en Dequenne met de prijs voor beste actrice. Na ‘Rosetta’ maakte ze haar studies af.

In 2001 keerde ze terug naar het witte doek in ‘Le Pacte des loups’ van Christophe Gans, een kaskraker gebaseerd op de sagen van het beest van Gévaudan. Verschillende komedies, drama’s en televisieseries volgden.

In 2013 won ze in Cannes de prijs voor beste actrice in de competitie ‘Un certain regard’ voor haar rol in ‘À perdre la raison’ van Joachim Lafosse uit 2012, gebaseerd op het verhaal van Geneviève Lhermitte. In 2007 lokte die vrouw uit Nijvel haar vijf kinderen een voor een naar boven en doodde ze hen met een mes, een zaak die het land schokte. De rol leverde Dequenne ook een Magritte du cinéma op, een eer die haar opnieuw te beurt viel voor haar rollen in ‘Pas son genre’ uit 2014, in ‘Chez nous’ uit 2017, beide van Lucas Belvaux, en in ‘Close’.

Voor haar rol in ‘Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait’ van Emmanuel Mouret uit 2020 werd ze bekroond met een César.

In 2023 zetelde Dequenne in Cannes in de jury van de competitie ‘Un certain regard’. Datzelfde jaar onthulde ze dat een carcinoom op haar bijnierschors was vastgesteld. Dat is een zeldzame tumor, die volgens het Gustave Roussy ziekenhuis jaarlijks bij één tot twee personen per miljoen mensen voorkomt.