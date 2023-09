‘Augure’ van Baloji gekozen als Belgische Oscarinzending

Augure (Omen), de eerste langspeelfilm van de Belgisch-Congolese regisseur, acteur en muzikant Baloji, is de Belgische inzending voor de Oscars. Dat heeft Wallonie Bruxelles Images (WBImages) donderdag aangekondigd.

De Belgische acteurs Marc Zinga en Lucie Debay vertolken de hoofdrollen. Augure vertelt het verhaal van Koffi (Zinga). Jaren geleden werd hij door zijn moeder in Congo verstoten omdat hij tekenen van een zogenaamde zabolo vertoonde. In het Swahili betekent zabolo zoveel als tovenaar of magiër, maar dan in de slechte zin van het woord: het woord doelt op een demon of duivel. Tegen beter weten in beslist Koffi om samen met zijn vriendin Alice (Debay), die zwanger is van een tweeling, naar de Congolese stad Lubumbashi terug te keren om haar aan zijn familie voor te stellen. Het koppel wordt er echter niet met open armen ontvangen. En Koffi ondervindt aan den lijve hoezeer oeroude gebruiken en hardnekkig bijgeloof het dagelijkse leven in hun greep houden.

‘Ik ben overgelukkig om deze campagne te beginnen en fier om België te vertegenwoordigen op de Oscars’, reageert Baloji donderdag. ‘Ik ben ook fier op het verhaal dat verteld wordt, op de culturele betekenis van deze selectie. We komen van zo ver, het is een mooie ode aan de veerkracht, aan het doorzettingsvermogen. En nu, aan het werk!’

Voordat hij als solo-artiest Baloji door het leven ging, was hij actief als MC Balo bij de Luikse rapformatie Starflam. Eerder maakte hij verschillende kortfilms, waaronder ‘Zombies’, die in 2019 bekroond werd met de Grote Prijs op het Internationale Kortfilmfestival in het Duitse Oberhausen.

Augure viel in mei al in de prijzen op het Filmfestival van Cannes. Als enige Belgische film in de officiële selectie, kaapte de film de prijs ‘New Voice’ weg in de nevencompetitie Un certain regard, die gedurfd en origineel werk van weinig bekende filmmakers wil programmeren. In juli won ‘Augure’ op Filmfest München de competitie CineRebels, die gewaagd werk van internationale regisseurs bekroont, en sleepte de film de prijs voor Beste Afrikaanse film in de wacht op het Durban International Film Festival in Zuid-Afrika. In augustus won Baloji de Valois voor de regie op het Festival du film francophone d’Angoulême. De film liet zich verder opmerken op het Sydney Film Festival in Australië, het International Film Festival Karlovy Vary in Tsjechië en het Sarajevo Film Festival in Bosnië en Herzegovina.

Augure maakt deel uit van een grote internationale selectie, waaruit vijf films genomineerd worden op 23 januari 2024. De 96e Academy Awards worden uitgereikt op 10 maart 2024 in het Amerikaanse Los Angeles. ‘Augure’ verschijnt op 15 november 2023 in de Belgische bioscopen.