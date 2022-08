Antichrist-regisseur Lars von Trier heeft ziekte van Parkinson

Bij de bekroonde Deense regisseur Lars von Trier, bekend van films als Antichrist, Dogville en Melancholia, is onlangs de ziekte van Parkinson vastgesteld. Eind deze maand gaat zijn televisieserie The Kingdom Exodus op het filmfestival in Venetië in wereldpremière en de producent wilde ‘speculaties over zijn gezondheid’ in aanloop daarnaartoe voorkomen. Daarom besloot zijn filmproductiemaatschappij Zentropa het nieuws in een korte verklaring met Deense media te delen.

‘Lars’ humeur is goed en hij wordt behandeld voor zijn symptomen. Het werk om The Kingdom Exodus te voltooien, gaat door zoals gepland’, verklaarde producer Louise Vesth, met wie Von Trier eerder werkte, verder. Door zijn ziekte zal de regisseur voorafgaand aan de première eind augustus weinig interviews geven. The Kingdom Exodus is het derde en laatste seizoen van Von Triers tv-serie The Kingdom. Eerdere seizoenen verschenen in 1994 en 1997.

De serie, die in Denemarken Riget heet, gaat over een ziekenhuis in Kopenhagen waar onverklaarbare dingen gebeuren. De 66-jarige filmmaker won vele prijzen, maar raakte ook meerdere keren in opspraak door provocerende opmerkingen. Zo was hij jarenlang niet welkom op het filmfestival van Cannes nadat hij in 2011 zijn sympathie voor Adolf Hitler had uitgesproken. Tijdens een persconferentie over zijn film Melancholia zei Von Trier begrip te hebben voor de nazileider, ‘ook al deed hij enkele verkeerde dingen’.