Amerikaanse filmregisseur Bob Rafelson overleden

De Amerikaanse filmregisseur Bob Rafelson is op 89-jarige leeftijd overleden, zo hebben meerdere Amerikaanse media maandag gemeld. Hij was een belangrijke figuur van New Hollywood, een beweging van Amerikaanse filmmakers en producers van midden jaren zestig tot eind jaren tachtig.

Rafelson startte zijn loopbaan in de entertainmentsector bij de televisie. Hij behaalde zijn eerste succes als medebedenker van de tv-serie The Monkees, met een fictieve jongensgroep die de concurrentie met The Beatles aanging. Zijn regiedebuut was Head (1968) waarin The Monkees allerlei psychedelische avonturen beleven.

Rafelson is het best gekend voor zijn films Five Easy Pieces (1970), waarvoor hij meerdere Oscarnominaties kreeg, The King of Marvin Gardens (1972) en The Postman Always Rings Twice (1981). Tevens produceerde Rafelson de film Easy Rider. Tijdens zijn carrière kreeg Rafelson het geregeld aan de stok met het establishment van Hollywood, terwijl hij aan innovatieve projecten werkte.

Hij overleed zaterdag in zijn woning in Aspen, omringd door zijn familie.