Alec Baldwin aangeklaagd voor dodelijk schietincident op filmset

Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico gaat acteur Alec Baldwin vervolgen voor de dodelijke schietpartij op de filmset van ‘Rust’.

Er zullen twee aanklachten voor onvrijwillige doodslag worden ingediend tegen Baldwin. Voor Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film, gelden dezelfde aanklachten. ‘Na een grondig onderzoek van het bewijsmateriaal en van de wetten van de staat New Mexico, heb ik vastgesteld dat er voldoende bewijs is om een aanklacht in te dienen tegen Alec Baldwin en andere leden van de filmploeg van Rust’, zegt Mary Carmack-Altwies, procureur van Santa Fe. ‘Niemand staat boven de wet en iedereen verdient gerechtigheid.’ De aanklachten zullen ’tegen het einde van de maand’ officieel worden ingediend, klinkt het nog.

De advocaat van Baldwin spreekt in een eerste reactie van een ‘verschrikkelijke gerechtelijke dwaling’. ‘Baldwin had geen enkele reden om te geloven dat er een echte kogel in het wapen zat’, aldus nog Luke Nikas.

Bij het schietincident op de set van de western ‘Rust’ in oktober 2021 kwam cameravrouw Halyna Hutchins om het leven. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen.

Regisseur Joel Souza raakte ook gewond, maar hij overleefde de schietpartij. De 64-jarige acteur zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was. Assistent-regisseur David Halls had al een schikking ondertekend voor de aanklacht van nalatig gebruik van een dodelijk wapen.

In een burgerlijke zaak die de weduwnaar van Halyna Hutchins had aangespannen, was al een buitengerechtelijke schikking bereikt, zo had Baldwin in oktober nog bekendgemaakt.