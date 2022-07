Actrice Julianne Moore voorzitter van filmfestival Venetië

De Amerikaanse actrice Julianne Moore zal de jury voorzitten van het 79ste filmfestival van Venetië. Dat heeft de Mostra vrijdag bekendgemaakt.

Naast de 61-jarige actrice, die in 2015 een Oscar voor beste actrice won voor “Still Alice”, is de jury samengesteld uit de Argentijnse regisseur Mariano Cohn, de Spaanse regisseur Rodrigo Sorogoyen, de Italiaanse regisseur Leonardo Di Costanzo, de Franse regisseur Audrey Diwan, die in 2021 de Gouden Leeuw won voor “The Event”, de Iraanse actrice Leila Hatami en Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro, aldus de organisatoren in een verklaring.

Het festival herinnert aan de prestigieuze carrière van Julianne Moore, de eerste Amerikaanse die naast haar Oscar de acteerprijzen op drie grote festivals heeft gewonnen: in Cannes in 2014 voor “Maps to the Stars”, in Berlijn in 2003 voor “The Hours” en tot slot in Venetië in 2002 voor “Far from Heaven”. Het festival vindt plaats van 31 augustus tot 10 september.