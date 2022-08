Acteur Philippe Jeusette (56) overleden

De Franstalige acteur Philippe Jeusette, vooral bekend voor zijn rollen in films van de gebroeders Dardenne en de RTBF-reeks Ennemi Public, is donderdag op 56-jarige leeftijd overleden. Dat melden zijn ouders vrijdag op zijn Facebookpagina.

Volgens Le Soir overleed Jeusette aan de gevolgen van een hartaanval.

Jeusette werd in 1966 geboren in Luik. Hij speelde tijdens zijn carrière mee in talloze theaterstukken, maar is vooral bekend voor zijn rollen in films van de broers Dardenne (Le silence de Lorna, Deux jours, une nuit, L’Enfant en La fille inconnue). Daarnaast vertolkte hij sinds 2015 de rol van Patrick Stassart in de RTBF-serie Ennemi Public.

Zijn begrafenis en de uitstrooiing van de assen vinden volgende dinsdag plaats in familiale kring.