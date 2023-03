De acteur Johan Leysen is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de VRT.

Leysen werd op 19 februari 1950 geboren in Hasselt. Hij begon zijn carrière als acteur in Belgische en Nederlandse theaters. Sinds 1977 speelde Leysen in meer dan 130 films en televisieprogramma’s.

In 1983 ontmoette hij de Franse regisseur Jean-Luc Godard, die hem castte voor zijn film ‘Je vous salue, Marie’ (1985). Zes jaar later was hij te zien in ‘Eline Vere’, Harry Kümels verfilming van de gelijknamige roman van Louis Couperus.

In 1999 vertolkte hij de rol van de grijpgrage fabrieksopzichter in ‘Daens’ van Stijn Coninx. In 1998 werd Leysen voor zijn rol in ‘Felice… Felice…’ van Peter Delpeut bekroond met het Gouden Kalf voor Beste Acteur.

Recenter acteerde hij in ‘The American’ (2010) van Anton Corbijn, ‘Jeune et jolie’ (2013) van François Ozon en ‘Le tout nouveau Testament’ (2015) van Jaco Van Dormael.

Hij speelde ook in televisieseries zoals ‘De Smaak van De Keyser’ en ‘The Missing’.

Film Fest Gent eerde Leysen in 2017 met de Joseph Plateau Honorary Award, een oeuvreprijs. Datzelfde jaar bekroonde Filmfestival Oostende hem met een Lifetime Achieement Award en een ster op de dijk.

Vorig jaar bracht Leysen in Gent de integrale versie van ‘Texts for Nothing’ van Samuel Beckett. Dat noemde NTGent toen ‘een drie uur durende tour de force als kroon op het werk van een carrière die al vijftig jaar duurt’.

In december en januari stond hij nog op de planken bij Opera Ballet Vlaanderen voor de Verdi-opera ‘Ernani’. ‘Ik zie mijn werk als een metier. Ik ben een vakman, geen kunstenaar’, liet Leysen naar aanleiding van die rol optekenen in De Tijd. ‘Ik ben een gelukkig man en doe mijn werk graag. Meer valt daarover niet te zeggen.’