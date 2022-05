Acteur Forest Whitaker krijgt Erepalm op Filmfestival van Cannes

De Amerikaanse Oscarwinnaar Forest Whitaker zal de Gouden Erepalm ontvangen op de 75ste editie van het Filmfestival van Cannes, dat van 17 tot 28 mei loopt. Dat maakt de festivalorganisatie gisteren bekend. De prijs bekroont Whitakers briljante carrière, maar ook zijn unieke persoonlijkheid en discrete maar sterke betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s.

De zestigjarige Whitaker, die in 2007 de Oscar voor Beste Acteur won voor zijn rol in The Last King of Scotland, is een van de vaste gasten van het festival. Hij bezocht in 1988 voor het eerst het festival. Toen wist hij de Gouden Palm voor Beste Acteur binnen te slepen voor zijn acteerprestatie in Clint Eastwood’s Bird. Hij noemde dit een levensveranderende ervaring.

‘Het is altijd een privilege om terug te keren naar dit prachtige festival om mijn eigen werk te tonen, maar ook om inspiratie op te doen door veel van ’s werelds beste artiesten’, zo zegt Whitaker. De Amerikaan heeft in meer dan tachtig films meegespeeld.