2023 is nu al een topjaar voor Jack Champion, de louche nerd in de nieuwe ‘Scream’

Jack Champion is nog altijd amper achttien, maar was al te zien in de tweede en derde succesvolste film aller tijden. In 2019 mocht hij Paul Rudd tegemoet fietsen in Avengers: Endgame, momenteel heeft hij een prominenter rol in Avatar: The Way of Water. Eindelijk, want hij werd al op zijn twaalfde in die laatste film gecast voor de rol van Spider, een mensenjongen die als baby achterblijft op Pandora en er wordt opgevoed door de blauwe Na’vi, en een van de weinige personages aan wie nauwelijks cgi te pas kwam. Ter voorbereiding moest Champion vijf jaar trainen, maar Spider wordt met gemengde gevoelens onthaald: hij is nogal intens en wordt omschreven als ‘Justin Bieber met dreadlocks en een lendendoek’. Vermoedelijk is dat geen compliment.

Hoe dan ook: Champion viel op. Dat doe hij momenteel opnieuw in Scream VI, het zesde deel van de iconische horrorfranchise waarin hij de nerdy, ietwat verdachte Ethan mag spelen naast oer-scream queen Courteney Cox en Jenna ‘Wednesday’ Ortega. ‘Vorige Halloween verkleedde ik me nog als Ghostface, een jaar later speel ik zelf mee in de film’, aldus de acteur. Om maar te zeggen dat 2023 nu al een topjaar is voor Jack Champion. Staan in de nabije toekomst nog op de planning: een thriller met Liam Neeson, de nieuwe film van de makers van Captain Marvel en Avatar 3 en 4, waarvan Champions scènes alvast zijn ingeblikt omdat hij tijdens de opnames van The Way of Water volgens regisseur James Cameron ‘groeide als kool’.

Een willekeurige quote ‘Ik dacht dat je op een filmset het gros van de tijd op je gemak havermelklattes mocht drinken, maar Avatar was elke dag van ’s ochtends tot ’s avonds je nikkel afdraaien.’