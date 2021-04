VTM volgt opnieuw de zoektocht naar een nieuw K3'tje. Het programma zal dit najaar te zien zijn, zo maakte de tv-zender donderdag bekend.

VTM zocht eerder al mee naar een opvolger voor Kathleen en naar een volledig nieuwe K3. Nu gebeurt dit ook voor een vervanger voor Klaasje. 'De voorbije maanden is in alle stilte gewerkt aan een gloednieuw format. Gezien het hoge aantal inschrijvingen, willen we ook zoveel mogelijk kandidaten de kans geven om auditie te doen', zegt creatief directeur Davy Parmentier.

Ruim twee maanden geleden maakte Klaasje Meijer bekend dat ze K3 na zes jaar eind 2021 zal verlaten. Uit meer dan 22.000 gegadigden zullen 1.442 kandidaten uitgenodigd worden voor preselecties in België en Nederland. 'Samen met VTM en Studio 100 vinden we ongetwijfeld mijn ideale opvolger of opvolgster', besluit Klaasje. (Belga)

