De Brusselse zangeres Angèle is de grote favoriet voor de Music Industry Awards (MIA's). Ze is in totaal zes keer genomineerd voor de dubbele editie 2020-2021. Dat is woensdagmorgen meegedeeld door de organisatoren VRT en VI.BE, het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector.

Omdat de awards van de Vlaamse muzieksector begin dit jaar wegens de coronacrisis niet konden worden uitgereikt, vindt er op 3 februari 2022 een dubbele editie van het evenement plaats waarin zowel 2020 als 2021 aan bod komen. De award Hit van het jaar zal daardoor ook twee keer worden uitgereikt. Angèle is zes keer genomineerd: in de categorie Pop, Solo vrouw, Auteur/componist, Videoclip (voor het nummer 'Bruxelles je t'aime'), Hit van het jaar 2020 ('Oui ou non') en Hit van het jaar 2021 ('Fever', samen met Dua Lipa). Daarnaast zijn er ook vijf nominaties voor Balthazar, Regi en Zwangere Guy. Meskerem Mees, Bart Peeters, Sylvie Kreusch en Metejoor zijn elk vier keer genomineerd. Stromae en Camille maken kans op drie MIA's. Voorts valt op dat de categorie Urban is vervangen door Hiphop/r&b. Zwangere Guy, Lous and the Yakuza, Tourist LeMC en Yong Yello zullen strijden om die award. Ook opmerkelijk: de in september overleden songschrijver Stefaan Fernande is postuum genomineerd in de categorie Auteur/componist. Het publiek kan nog tot en met zondag 12 december via mias.be mee beslissen over de winnaars in verschillende categorieën. Enkel de MIA's voor Artwork, Auteur/componist, Live act, Muzikant, Producer en Videoclip worden door de muzieksector zelf bepaald. Er zal ook een Lifetime Achievement Award en een Sector Lifetime Achievement Award worden uitgereikt.