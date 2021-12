De Brusselse zangeres Angèle heeft donderdagavond aangekondigd dat haar nieuwe album "Nonante-Cinq" vanaf vandaag/vrijdag beschikbaar is op streamingdiensten. Oorspronkelijk zou de popzangeres haar tweede album pas op 10 december releasen.

'Ik heb beslist om Nonante-Cinq al te verspreiden een week voor de officiële releasedatum', klonk het donderdag bij de zangeres, die haar 26ste verjaardag vierde met een live miniconcert op Instagram. Cd's en vinylplaten zullen wel pas vanaf volgende week beschikbaar zijn, bevestigt Angèle op haar socialemediakanalen.

'Ze zeggen dat een tweede album het moeilijkste is om te maken. Het was inderdaad een speciale ervaring, niet altijd vanzelfsprekend, maar wat een plezier', schrijft de Brusselse. De gelijknamige albumtour gaat vanaf 20 april van start en duurt tot het einde van volgend jaar. Angèle treedt verschillende keren op in Frankrijk, vijf keer in Brussel en een keer in Spanje.

