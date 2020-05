Het Filmfestival van Cannes gaat door de coronacrisis niet door. Ter compensatie biedt de Belgische filmdistributeur Cinéart van 12 tot 23 mei elke dag Cannes-films uit het archief aan. Knack Focus mag daar dagelijks vijf video-on-demandvouchers voor weggeven.

(Her)beleef Cannes bij u thuis. Het Filmfestival van Cannes kan omwille van de coronacrisis niet doorgaan in de Franse badstad. Van 12 tot 23 mei, de periode waarin het festival normaal gezien had plaatsgevonden, biedt filmdistributeur Cinéart onder de noemer 'Once upon a time in Cannes' dagelijks twee titels uit het archief van Cannes online aan. Wij mogen elke dag vijf video-on-demandvouchers voor één van die twee titels weggeven. Die blijven geldig tot 22 juni en tot 48 uur na activatie. Op het programma vandaag: A Touch of Sin, een frontale aanval op het gecorrumpeerde China van rasfilmer Jia Zhangke.Jia Zhangke - maker van The World (2004), Still Life (2006) en ander fraais - won in 2013 de scenarioprijs in Cannes voor deze op ware faits divers gebaseerde episodefilm. Daarin vertelt hij de verhalen van vier mensen die zodanig door de mangel van het corrupte, geldbeluste Chinese systeem worden gehaald dat ze hun toevlucht zoeken tot geweld. Een arbeider viert zijn woede bot omdat de mijn waarin hij werkt werd geprivatiseerd; een jonge vader vindt het traditionele leven van zijn familie zodanig vervelend dat hij roofmoorden begint te plegen; een jonge vrouw rekent extreem hardhandig af met opdringerige klanten in het massagesalon waar ze werkt, en ten slotte is er het verhaal van een schuchtere jongeman die verliefd wordt op een prostituee. Er is geen rechtstreekse link tussen de verhalen, maar het draait wel telkens om het ontmenselijkende effect van geldbejag, een rode draad doorheen Zhangke's dissidente oeuvre. Het kapitalisme heeft een fenomenale comeback gemaakt in China, waar alles te koop is en er ook voor alles geld wordt gevraagd. Jobs worden onder mensen hun neus verkocht, seks is handelswaar geworden en in misschien wel de meest memorabele scène van de film draven de prostituees van een luxebordeel op in een ouderwets Mao-uniform. Het communisme en de onderdrukking uit het verleden zijn een kinky fantasie geworden, die voor veel yuans verkocht wordt. Maar buiten een thematisch interessant werk - en met de moraliserende epiloog als enige minpunt - is A Touch of Sin vooral ook meeslepende, viscerale cinema, waarvan vooral het eerste en het derde verhaal als mokerslagen aankomen. Essentieel. (Dennis Van Dessel)