P.B. Gronda,schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

In De Morgen verscheen onlangs een stuk dat de 2019-bestendigheid van de teksten van de veertig jaar oude musicalfilm Grease in vraag stelde. In een van de bekendste hits uit die film, Summer Nights, komt namelijk de vraag 'Did she put up a fight?' voor. Meer bepaald zijn het de vrienden van John Travolta's personage die willen weten hoe zijn date met Olivia Newton-Johns personage ging.

...