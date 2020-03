'Rationele kalmte en dienstbaarheid moeten dringend weer aan belang winnen in deze samenleving', schrijft columnist en auteur Paul Baeten.

Het coronavirus betekent vooral dat veel mensen na meer dan vijfduizend jaar culturele beschaving eindelijk leren dat ze hun handen moeten wassen.

...

Het coronavirus betekent vooral dat veel mensen na meer dan vijfduizend jaar culturele beschaving eindelijk leren dat ze hun handen moeten wassen. Ook werd minstens één ergerlijk carnavalsevenement in mijn Noord-Italiaans dorp afgelast. Kon mijn dochter twee weken thuis blijven, zodat ik haar ook nog eens zie. Is het aanzienlijk rustiger reizen. Volstaat hier in België een kleine kuch gevolgd door de woorden 'mi dispiace, sono Italiano' om eender waar in alle rust en ruimte te kunnen vertoeven. En komen onze politici nog eens samen op tv, toch een beetje zoals een extra aflevering van Down the Road zonder al die warmte en sympathie. Kortom, ik moet het eerste nadeel nog tegenkomen. Kijk, er zijn twee zaken die echt dringend weer aan belang moeten winnen in deze samenleving en dat zijn rationele kalmte en dienstbaarheid. Hebben we natuurlijk nodig in de politiek, maar ik begin te vermoeden dat het in de journalistiek nog dringender is. Want ja, jongens, wat een shitshow is het al geweest met die onnozele griep. Informeren en verklaren waar nodig, dat lijken mij zowat de basistaken van de pers in dit soort gevallen. Toch? Blijkbaar niet. Blijkbaar moet dat 'opblazen en paniek zaaien' zijn. Kijk, zo leren we nog eens wat bij, zeg. Een voorbeeld uit de praktijk: omdat er een virus woedt waar al het nieuws heel de tijd over gaat, gaan minder mensen op reis naar de gebieden waar het virus betrekkelijk veel mensen besmette. Er gaan dus minder mensen vluchten boeken en reeds geboekte vluchten worden afgezegd. Luchtvaartmaatschappijen sturen liever geen lege vliegtuigen de lucht in want dat is vreselijk verlieslatend, dus zij verminderen het aantal vluchten naar de betreffende bestemmingen. Dat wordt in krantenkoppen: MAATSCHAPPIJ X SCHRAPT NU OOK VLUCHTEN NAAR Y. IN HOOFDLETTERS. EN DAN NOG IETS ER GEWOON ACHTER DAT ER NIKS MEE TE MAKEN HEEFT MAAR WEL ANGST AANJAAGT ZOALS: 27 DODEN MEER IN CHINA. DUITS DORP ZET STRAAT AF Het internet heeft een paar jaar geleden zwaar afgezien van de toen alomtegenwoordige clickbaittitels, maar wie onlangs nog eens op het internet is geweest, heeft gezien dat dat alweer gedaan is, omdat mensen het niet meer pikten. En goed, dat Breaking/Crisis-format, ik neem aan dat dat heel plezant is. Je kunt al eens uitpakken met bredere foto's, grotere titels, misschien al eens iets in het rood zetten - dat ziet er altijd alarmerend uit. Maar we kennen het intussen wel. Niemand trapt daar nog in. Behalve natuurlijk de politici. Die zijn zo ver heen dat ze denken dat wat de kranten publiceren ook is wat de mensen meteen aannemen. Het wordt dan ook pas helemaal schoon als pers en politiek elkaar beginnen aan te steken. Dan laten ze elkaar om de beurt een puntje scoren. En iedereen wordt bediend. Behalve natuurlijk wie echt bediend zou moeten worden.