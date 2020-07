De Amerikaanse actrice Kelly Preston overleed gisteren op 57-jarige leeftijd aan borstkanker. Dat deelt haar echtgenoot, acteur John Travolta, mee.

Dat Preston zwaar ziek was, werd nooit officieel bekendgemaakt. Het Scientology-koppel trouwde in 1991 en had drie kinderen waarvan de oudste zoon Jett in 2009 overleed. Travolta zei op Instagram dat hij nu tijd wil nemen voor zijn kinderen.

"Het is met een diepbedroefd hart dat ik u meedeel dat mijn prachtige vrouw Kelly de strijd verloren heeft die ze al twee jaar tegen borstkanker voerde. Ze streed een moedig gevecht, met de liefde en steun van zovelen", deelde hij nog.

Preston, in 1962 geboren in Hawaï, studeerde theater in Californië. In 1988 schitterde ze naast Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito in de komedie 'Twins'. In 'Jerry Maguire', uit 1996, speelde ze de ex van Tom Cruise's personage.

