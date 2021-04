Vanaf 8 mei kunnen evenementen buiten plaatsvinden met maximum 50 personen. Dat heeft het Overlegcomité vandaag beslist.

De federale regering en de deelstaten hebben vandaag opnieuw de coronasituatie geëvalueerd. De druk op de zorg blijft relatief hoog, maar toch zag het Overlegcomité ruimte voor enkele versoepelingen, onder meer omdat de besmettingen dalen en de vaccinatiecampagne versnelt.

Op 8 mei kan het 'buitenpakket' van start gaan, want dan zijn 7 op de 10 65-plussers gevaccineerd. Dat betekent onder meer dat evenementen buiten kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen. Vanaf juni, wanneer bijna alle 65-plussers gevaccineerd zouden moeten zijn, kan het buitenplan 'verbreed' worden en komt er ook meer ruimte voor activiteiten binnen, op voorwaarde dat de druk op de afdeling intensieve zorgen daalt.

Op 23 april staat een nieuwe vergadering van het Overlegcomité gepland. Dan buigen de regeringen zich over de organisatie van onder meer culturele evenementen in de zomer. Drie dagen later loopt de zogenaamde paaspauze af. Vanaf die dag is er ook sprake van testevents in de cultuursector. (Belga)

