Ook bekend Vlaanderen zit dezer dagen thuis. En dat zult u geweten hebben. Zeker in het geval van deze vijf.

1. Sergio

Specialisatie

...

Specialisatie Covers in een ludiek jasje. Hoogtepunt Dean Martins Everybody Loves Somebody, opgedragen aan zijn overleden hond Flodder. Serge Quisquater verdiept zich tijdens de lockdown in de wondere wereld van het vloggen. Op zijn Facebookprofiel deelt hij dagelijks filmpjes waarin hij vertelt over zijn leven, een circusartiest imiteert of Koken met Sergio presenteert, een kookprogramma waarin hij oorlogsmaaltijden bereidt - in de voorlopig enige aflevering warmt hij cassoulet uit blik op. Maar het populairst zijn de ludieke covers. Zo speelt hij poppenkast op Keep On Smiling, doet hij gymnastiek op Ding Dong Song en semirijmt hij in zijn versie van Amor, Amor: 'Met alle Chinezen, maar niet met de deze. Stop nu toch eens met vleermuizen te eten.' Sergio, het fata morgana van Lubbeek. De vierde ster is binnen. SpecialisatieSpirituele Zoom-bijeenkomsten.HoogtepuntEen Zoom-huiskamerconcert met zoon Robin op gitaar.Ingeborgs familienaam is Sergeant en sergeants blijven nu eenmaal strijden, zo laat ze weten op haar site. Zeker in tijden van oorlog. Al is de aanpak van de zangeres annex presentatrice annex spirituele mentor net iets zachter dan die van de gemiddelde soldaat. Ingeborg grijpt haar quarantaine aan om zoveel mogelijk mensen digitaal te begeleiden. Zo deelt ze haar yoga-instructies op de Facebookpagina van VTM en organiseert ze wekelijkse Zoom-sessies omtrent thema's als de kracht van meditatie, humor en stress. Wij hopen nu al op een Gratitude-singalong.SpecialisatieInterviews met bekende en onbekende Vlamingen.HoogtepuntPeelman laat iedere gast raden hoeveel scheten een mens in zijn leven laat.Andy Peelman, Koentje uit De buurtpolitie, is een man van het volk. En dus zet hij zich iedere dag aan de keukentafel, hangt hij een papier met daarop zijn telefoonnummer boven zijn hoofd en wacht hij tot fans hem opbellen om vervolgens een potje smalltalk uit te zenden op Instagram. Af en toe wordt die huis-tuin-en-keukentalkshow onderbroken door technische problemen, een mondelinge reclame voor SodaStream of een discussie tussen Peelman en zijn vrouw. Tussendoor belt hij ook enkele BV's op, gaande van Yentl Keuppens uit Pink Ambition tot SP.A-voorzitter Conner Rousseau, steeds toewerkend naar de cruciale vraag: 'Wat ga je vandaag eten?' Andy Peelman is de meest random talkshowhost van de lage landen.SpecialisatieHet leven van de Verhulsts.HoogtepuntViktor Verhulst die een gat in zijn broek heeft.In het nieuwe online Vier-programma Viktor vlogdown houdt Viktor Verhulst een dagelijks videodagboek bij. Spannend, zo'n exclusieve inkijk in het dagelijkse leven van een miljonairszoon. Alleen gebeurt er momenteel niet zoveel in dat leven. En dus moet u het doen met ietwat banale taferelen. Viktor die een zak chips in een kom doet. Viktor die een vogelnestje in een boom hangt. Viktor die een rondleiding in zijn kamer geeft. Viktor, papa Gert, zus Marie en stiefmama Ellen die petanquen. Gelukkig heeft ook de rest van Vlaanderen momenteel niet veel omhanden. Heel wat filmpjes halen dan ook vlot vijftigduizend views.SpecialisatieExperimenteren met Instagram-filters.HoogtepuntEen cover van Bart Van den Bossches Ga met me mee op het trottoir van het plaatselijke woon-zorgcentrum.De titel van productiefste BV gaat naar Koen Crucke. De man zorgt op zijn Instagram-account voor een continue stroom aan coronacontent. Zo zendt hij dagelijks een livestream uit waarin hij een liedje zingt, toont hij hoe zijn man Jan hem een pedicure geeft, deelt hij coronagerelateerde memes, maakt hij er een sport van om zoveel mogelijk Instagram-filters uit te proberen en refereert hij steevast naar zijn fans met 'lieve volgertjes in Vlaanderen en Nederland'. Af en toe waagt hij zich zelfs buitenshuis, bijvoorbeeld om op een dijk in De Haan We'll Meet Again van Vera Lynn te zingen. Niemand bewandelt met zo veel elegantie de grens tussen cringe en cult.