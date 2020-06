Lady Gaga en Ariana Grande promoten hun single Rain on Me met een amusant weerbericht. David Lynch is opnieuw begonnen met zijn dagelijkse Weather Reports. Brad Pitt draaft op als weerman in de YouTube-show Some Good News. De celebrityweervrouwen en -mannen zijn terug van nooit weggeweest. Een ode.

De meest chaotische: Tom Hanks

Met voorsprong het vreemdste dat we deze week op het internet tegenkwamen: een gedubde Tom Hanks die in 2011 in een Spaanstalig televisieprogramma zijn nieuwe film Larry Crowne komt promoten en om onduidelijke redenen in het weerbericht belandt. Aangezien de communicatie niet zo vlot verloopt, besluit de acteur dan maar om als een bezetene te dansen terwijl hij naar willekeurige plaatsen op de weerkaart wijst. Eerder in de aflevering ...

Met voorsprong het vreemdste dat we deze week op het internet tegenkwamen: een gedubde Tom Hanks die in 2011 in een Spaanstalig televisieprogramma zijn nieuwe film Larry Crowne komt promoten en om onduidelijke redenen in het weerbericht belandt. Aangezien de communicatie niet zo vlot verloopt, besluit de acteur dan maar om als een bezetene te dansen terwijl hij naar willekeurige plaatsen op de weerkaart wijst. Eerder in de aflevering moest hij een pikante peper eten. Kan het een en ander verklaren. Het concept van The Simple Life (2003-2007) was simpel, maar geniaal: societysterren en BFF's Paris Hilton en Nicole Richie die het leven van de modale sterveling uitproberen. In het derde seizoen mocht het duo allerlei beroepen uittesten en ontpopte Hilton zich onverwacht tot een ietwat ongeloofwaardige, maar amusante weervrouw. Zo weigert ze krampachtig haar gouden handtas los te laten, raadt ze kijkers aan om collectief naar Los Angeles te verhuizen omdat het daar altijd mooi weer is en moffelt ze zelfs wat klimaatactivisme in haar presentatie met de iconische woorden: 'That's earth. It's hot. Don't pollute.' De nillies, het waren speciale tijden. Rapper, kok, Frans Bauer-gezel, fenomeen: Donnie is van vele markten thuis, maar die van de meteorologie is misschien wel de verrassendste. Nadat de olijke Nederlander op Instagram had verkondigd dat hij het weerbericht wilde rappen, nodigde de NOS hem vorig jaar uit om dat ook effectief te doen. 'Vannacht ook wat neerslag in het noorden van het land. Dus mocht je gaan stappen, maak je drip dan niet heel flamboyant': het is eens wat anders dan 'weer' laten rijmen op 'weer'. Met alle respect, Frank Deboosere. Allicht de minst lyrische poging ooit: Jeff Tweedy die op een televisiezender in Chicago het weerbericht presenteert met zijn hand in zijn broekzak. De Wilco-frontman staat de hele tijd ongemakkelijk te schuifelen, vat de uitermate zonnige weekvoorspelling samen met 'het kon erger' en stelt vervolgens het hele weermanschap in vraag met de woorden: 'Ik weet niet wat ik nog meer kan zeggen. Ik neem aan dat als jullie een televisietoestel kunnen bedienen, jullie ook kunnen lezen.' Een natuurtalent, die Tweedy.