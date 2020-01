Om te voorkomen dat we vergeten wat blinde haat en populisme kunnen aanrichten besteden zowel de Nederlandse als de Vlaamse tv ruime aandacht aan deze droeve verjaardag.

Op 27 januari 1945 viel het Rode Leger binnen in het nazivernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in het Poolse stadje Oswiecim, nabij Krakau. Russische soldaten bevrijdden er achtduizend doodzieke gevangenen, maar konden toen nauwelijks bevatten welke gruwelen zich tussen 1942 en 1945 hadden afgespeeld in en rond het kamp.

Later bleek dat in die periode ruim anderhalf miljoen mensen, vooral Joden, naar Auschwitz waren gedeporteerd. Meer dan een miljoen van hen stierven meteen na aankomst in een van de gaskamers.

Om te vermijden dat we de gruwel van Auschwitz ooit vergeten, kunt u op tv de volgende documentaires bekijken.

Made in Auschwitz, The Untold Story of Block 10

Josef Mengele geldt als de wreedste 'geneesheer' die in Auschwitz actief was, maar de gynaecoloog Carl Clauberg hoefde niet voor hem onder te doen. Hij voerde in het kamp sterilisatie-experimenten uit op honderden vrouwelijke gevangenen. Het doel: verhinderen dat Joden zich in de toekomst zouden voortplanten. Deze docu zoekt uit wie Clauberg en zijn slachtoffers waren, en toont hoe Duitse bedrijven als Siemens en Schering grof geld verdienden aan Claubergs experimenten.

Zondag 26/1, 21.45, Canvas

De ogen die Auschwitz zagen

Ze zijn met steeds minder, de mensen die Auschwitz hebben overleefd. In de indringende docu In de ogen die Auschwitz zagen vertellen de negentigers Ernst Verduin (die ook een dodenmars langs dertien kampen overleefde) en Lotty Veffer (die intussen is overleden) waarom ze pas op heel late leeftijd over hun ervaringen hebben willen spreken.

Zondag 26/1, 23.10, NPO1

Nationale Holocaustherdenking

Elk jaar op de laatste zondag van januari herdenkt het Nederlands Auschwitzcomité de slachtoffers van de Holocaust in het Wertheimpark in Amsterdam. Dit jaar wordt de herdenking live op tv uitgezonden. Om stil van te worden.

Zondag 26/1, 19.20, NPO2

Het geheugen van Auschwitz

Auschwitz-Birkenau is niet alleen een onuitwisbare schandvlek, het kamp geldt ook als een waarschuwing voor de komende generaties. Daarom werkte een team van voornamelijk jonge wetenschappers de afgelopen vijf jaar aan de conservatie van het kamp en inventariseerden ze tal van objecten en documenten die gedeporteerden in het kamp achterlieten - van muziekinstrumenten tot haren. Een emotioneel geladen opdracht.

Woensdag 29/1, 01.00, NPO2

Op 27 januari 1945 viel het Rode Leger binnen in het nazivernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in het Poolse stadje Oswiecim, nabij Krakau. Russische soldaten bevrijdden er achtduizend doodzieke gevangenen, maar konden toen nauwelijks bevatten welke gruwelen zich tussen 1942 en 1945 hadden afgespeeld in en rond het kamp. Later bleek dat in die periode ruim anderhalf miljoen mensen, vooral Joden, naar Auschwitz waren gedeporteerd. Meer dan een miljoen van hen stierven meteen na aankomst in een van de gaskamers. Om te vermijden dat we de gruwel van Auschwitz ooit vergeten, kunt u op tv de volgende documentaires bekijken. Josef Mengele geldt als de wreedste 'geneesheer' die in Auschwitz actief was, maar de gynaecoloog Carl Clauberg hoefde niet voor hem onder te doen. Hij voerde in het kamp sterilisatie-experimenten uit op honderden vrouwelijke gevangenen. Het doel: verhinderen dat Joden zich in de toekomst zouden voortplanten. Deze docu zoekt uit wie Clauberg en zijn slachtoffers waren, en toont hoe Duitse bedrijven als Siemens en Schering grof geld verdienden aan Claubergs experimenten. Zondag 26/1, 21.45, Canvas Ze zijn met steeds minder, de mensen die Auschwitz hebben overleefd. In de indringende docu In de ogen die Auschwitz zagen vertellen de negentigers Ernst Verduin (die ook een dodenmars langs dertien kampen overleefde) en Lotty Veffer (die intussen is overleden) waarom ze pas op heel late leeftijd over hun ervaringen hebben willen spreken. Zondag 26/1, 23.10, NPO1 Elk jaar op de laatste zondag van januari herdenkt het Nederlands Auschwitzcomité de slachtoffers van de Holocaust in het Wertheimpark in Amsterdam. Dit jaar wordt de herdenking live op tv uitgezonden. Om stil van te worden. Zondag 26/1, 19.20, NPO2 Auschwitz-Birkenau is niet alleen een onuitwisbare schandvlek, het kamp geldt ook als een waarschuwing voor de komende generaties. Daarom werkte een team van voornamelijk jonge wetenschappers de afgelopen vijf jaar aan de conservatie van het kamp en inventariseerden ze tal van objecten en documenten die gedeporteerden in het kamp achterlieten - van muziekinstrumenten tot haren. Een emotioneel geladen opdracht.Woensdag 29/1, 01.00, NPO2