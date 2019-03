Voor één keer is 'Les Misérables' geen musical: 'Jean Valjean is de beste superheld'

Deze BBC-reeks van regisseur Dominic West is vanavond te zien op uw tv.

'Nee, ik heb de musical nog steeds niet gezien', bekent Dominic West (onsterfelijk als McNulty uit The Wire), die in een prestigieuze nieuwe tv-reeks naar de klassieke turf van Victor Hugo Jean Valjean mag incarneren. Naast West herkent u onder meer Olivia Colman als madame Thénardier en David Oyelowo als Valjeans aartsvijand Javert. En néé, deze keer is het geen musical.

'Ik wist bitter weinig van Jean Valjean', vertelt West tijdens een draaidag in hartje Brussel, waar de BBC-productie vorig jaar halt hield om enkele scènes te schieten. 'Ook van de vele verfilmingen heb ik slechts fragmenten gezien.'

Omdat je niet van musicals of Les misérables houdt?

Dominic West: Ben je gek? Het is mijn droom om in een musical te spelen, maar daarvoor moet je natuurlijk kunnen zingen. Het boek heb ik wel gelezen. Een aanrader! Dat karweitje (513.000 woorden, zelfs in pocketeditie meer dan 2000 pagina's, nvdr.) kostte me slechts tien jaar. (lacht) Gelukkig heeft scenarist Andrew Davies alle uitweidingen geschrapt en maar zo'n 10 procent van het boek overgehouden. Aangezien de musical maar 1 procent behandelt, zijn de personages en het verhaal hier een pak gedetailleerder.

Dat geeft je meer speelruimte dan Liam Neeson, Gérard Depardieu en Hugh Jackman, die eerder Valjean hebben gespeeld. Hoe fris je zo'n iconische rol op?

West: Er schuilt zoveel in Valjean dat je hem altijd op een hedendaagse manier kunt benaderen. Zeker nu, omdat hij veruit de beste superheld ooit is: eentje die goedheid boeiend maakt. Onze tijden vragen daarom: Les misérables gaat over de verschopte laagste klasse die in opstand komt tegen onrecht en plutocratie. Kan het nog relevanter?

Valjean vecht tegen de bierkaai. Als hij na twintig jaar uit de bak komt, wil hij zijn leven beteren door kinderen te redden en slechteriken te bekampen. Maar hoe harder hij zijn goede kant toont en tegen zijn demonen opbokst, hoe meer de wereld hem als een klootzak ziet. Ik heb intussen genoeg hufters gespeeld om te weten dat hij er géén is. Als dat wel het geval was, had ik hem trouwens niet gespeeld. Zo'n rollen vind ik niet meer interessant.

Goed dat David Oyelowo dan Javert vertolkt. Kun je naast de set best buds zijn met je rivaal?

West: Als je iemands aartsvijand speelt, zoek je die na het draaien niet snel op. Bij The Wire was dat ook zo. Tijdens de pauzes zag je de flikken samendrommen terwijl de gangsters elders verzamelden. Ook nu heb ik een professionele afstand tot David gerespecteerd, vooral omdat hij totaal anders is dan mij. Hij werkt hard en is gefocust. Ik ben eerder lui. (lacht)