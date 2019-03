Tv-tips: 'Therapie' of Nathalie als Jackie?

Therapie (woensdag 20/3, 21.20, Canvas)

Van Dr. Melfi uit The Sopranos tot Dr. Weston uit In Treatment: de therapeut is al enkele jaren een tv-ster. Toch hangt er nog altijd een zweem van mysterie rondom hun sessies en gaan mensen gesprekken over depressie en burn-out nog al te vaak uit de weg. En dat terwijl een kwart van de Vlamingen vroeg of laat zijn ziel blootlegt bij een psycholoog. Onbemande camera's in de praktijk van zeven therapeuten registreren in deze achtdelige docureeks hoe een bejaarde man over zijn mislukte huwelijk vertelt of een geadopteerd meisje getuigt over haar doodsverlangens. Een sobere inkijk in de wereld van therapeuten en de problemen waarmee zij en hun patiënten dagelijks geconfronteerd worden.





Jackie (woensdag 20/3, 22.15, NPO2)

Op 22 november 1963 werd John F. Kennedy in Dallas doodgeschoten. De populaire first lady Jaqueline Kennedy zat op dat moment naast hem in de open limousine die hen door de stad reed. Deze biopic focust niet op die fatale aanslag, wel op defirst widowin de dagen daarna. Regisseur Pablo Larraín serveert een fascinerende studie van vrouwelijke smart en tegelijk een provocerende, feministische deconstructie van een historische gebeurtenis, omdat het accent evengoed ligt op Jackies trauma's als op haar plannen om glans te geven aan de nalatenschap van haar man. Natalie Portman is verbluffend in de titelrol, terwijl de spookachtige soundtrack van Mica Levi en het claustrofobische sfeertje de film de allure van een intense psychologische horrorfilm geven - dat bloed op haar roze Chanel-pakje!