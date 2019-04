Tv-tips: naar het Amazonewoud of naar het Wilde Westen?

Een documentaire over Braziliaanse nomaden of een komische western met Clint Eastwood? Aan u de keuze.

Piripkura (zondag 7/4, 21.55, Canvas)

Docville zit er bijna op, en dus helaas ook de Docville-specials waarmee Canvas de afgelopen weken de huismussen verwende. Zondag is er nog Piripkura, een documentaire over twee mannelijke leden van de gelijknamige indianenstam die nog altijd als nomaden in het Braziliaanse Amazonewoud leven. Verschillende leden van de stam werden al vermoord door boeren en houthakkers, die azen op het stukje woud dat ze doorkruisen. Om de beschermde status van hun habitat te behouden, moet een vertegenwoordiger van de regering bewijzen dat de mannen er nog altijd wonen, en dus gaat hij op zoek naar Pakyî and Tamandua. Het enige bezit van de twee is een toorts die al sinds 1998 brandt en in de film een metafoor vormt voor de bedreigde cultuur van de Piripkura. En dan dooft ze uit... De geciviliseerde wereld speelt in deze waardevolle docu een dubbele rol als bedreiger en bewaarengel van de traditionele levenswijze van de indianen en, voor wie het wil zien, van de planeet in het algemeen.

Two Mules for Sister Sara (zondag 7/4, 20.40, Caz)

Dit is de enige western die Clint Eastwood met Don Siegel draaide, het jaar voordat de regisseur hem in Dirty Harry een van zijn meest iconische rollen schonk. Eastwood speelt hier Hogan, een ongeschoren mysterieuze loner met sigaar. Als dat u al doet denken aan zijn rollen in Sergio Leone's spaghettiwesterns: de soundtrack is ook nog eens van Ennio Morricone. Maar Two Mules for Sister Sarais wel een komische western. Hogan redt daarin een non (Shirley MacLaine) van een groepsverkrachting en belandt samen met haar in het strijdgewoel van de Mexicaanse Revolutie.