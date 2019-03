Tv-tips: het ijskoude Stockholm of een verlammende tragikomedie?

Sthlm Requiem (Zaterdag 23/3, 20.35, Canvas)

Centraal in deze Zweeds-Belgische noir, naar de misdaadromans van Kristina Ohlsson, staat criminologe Frederika Bergman, die zich na een auto-ongeval aansluit bij het speciale onderzoeksteam van de politie in Stockholm. Zoals elke nieuwkomer in een fictief politiekorps heeft ze het niet onder de markt: vooral de gerenommeerde rechercheur Alex Recht, een man met een uiterst kort lontje, heeft het er moeilijk mee dat een 'burger' haar neus in zijn zaken steekt. Al snel moet hij toegeven dat Frederika een aanwinst is, en dat ze qua vindingrijkheid en speurneusgehalte niet hoeft onder te doen voor de haantjes op het bureau. Dat komt goed van pas, want het team krijgt onder meer de moord op een koppel pilaarbijters en de kidnapping van twee Joodse kinderen op het bord. De tongbreker in de titel staat trouwens gewoon voor 'Stockholm', de Zweedse hoofdstad die er in deze serie ijs- en ijskoud uitziet.





Patients (Zaterdag 23/3, 22.50, Canvas)

Fabien Marsaud heeft de artiestennaam Grand Corps Malade niet zomaar gekozen. Na een ongelukkige duik in een halfleeg zwembad brak de boomlange Franse slamzanger op zijn twintigste een wervel en raakte hij verlamd aan de benen. Samen met Mehdi Idir goot hij zijn lotgevallen en revalidatie in deze fictiefilm met Pablo Pauly in de rol van de jonge Marsaud - die hier Ben heet. 'Meer een gezonde kleine dan een zieke grote film', schreef het Franse cultuurmagazine Les Inrocks. Een accurate omschrijving, net omdat de protagonist weigert in een slachtofferrol te kruipen en deze tragikomedie behendig tussen empathie en spot laveert.