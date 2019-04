Een Netflixserie over een sm-meesteres of een misdaadthriller met Al Pacino? Aan jou de keuze.

Bonding (vrijdag 26/4, Netflix)

Bonding is een aparte serie, en wel om twee redenen. Ten eerste door de premisse: Pete (Brendan Scannell), een homoseksuele man die net uit de kast is gekomen en een carrière als stand-upcomedian ambieert, komt na jaren opnieuw in contact met zijn vroegere schoolvriendin Tiff (Zoe Levin). Zich onbewust van het feit dat zij een van de voornaamste sm-meesteressen in New York is, gaat hij aan de slag als haar assistent. Een tweede markant element is de speelduur van de afleveringen: Bonding (geschreven door Rightor Doyle, die zich baseerde op eigen ervaringen) telt er zeven in totaal, maar die duren elk hoogstens achttien minuten, waardoor je in een slordige twee uur door de hele serie bent. Verfrissend, in deze tijden waarin afleveringen gemiddeld op een uur afklokken.

Carlito's Way (vrijdag 26/4, 21.20, Canvas)

Tien jaar na de vernieuwende gangsterfilm Scarface maakte Brian De Palma opnieuw een superieure misdaadthriller met Al Pacino. In Carlito's Way (1993) vertolkt die de rol van Carlito Brigante, een Puerto Ricaanse drugsbaron uit Harlem die vervroegd vrijkomt en op het rechte pad wil blijven. Door toedoen van zijn corrupte, coke snuivende advocaat (prachtrol van een onherkenbare Sean Penn) komt hij echter opnieuw in de problemen. Ook Viggo Mortensen is memorabel als de gangster in een rolstoel die Pacino smeekt om hem te vermoorden. Opvallend is de voor zijn doen onopvallende regie van De Palma, die weliswaar weer uitpakt met enkele bravourestukjes, zoals een gevecht in een knalrood geverfde biljartzaal en een lange, bloedstollende achtervolging in een metro.